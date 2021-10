Hannover

Als Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am 23. September 2020 ins „Kurt S.“ in der Odeonstraße einlud, hatte niemand mit seiner Entscheidung gerechnet. An dem spätsommerlichen Tag verkündete er, dass er nicht mehr für das Amt kandidieren werde. Die Begründung klang nachvollziehbar: „Mein Vater ist mit 61 Jahren gestorben. Da stellt man sich die Frage, wie viel Zeit einem noch bleibt.“ Am 8. Juni 2022 wird Jagau 61 Jahre alt.

Es ist selten, dass ehrgeizige und erfolgreiche Menschen den richtigen Zeitpunkt für den Abschied finden. Dem Regionspräsidenten, der am 15. Oktober offiziell verabschiedet wird, ist das gelungen. Nach 25 Jahren Hamsterrad in der kommunalen Verwaltung. Zunächst als Bürgermeister von Laatzen (1996 bis 2006) und dann als Regionspräsident (2006 bis 2021).

Regionspräsident ist sehr authentisch

Spätestens als Hauke Jagau Regionspräsident wurde, hieß es immer wieder: Er sei zu Höherem berufen: Er ist ein guter Wahlkämpfer, kennt öffentliche Verwaltung in- und auswendig, hat politisches Gespür und ist auch noch Jurist mit Ministeriumserfahrung.

Aber Politik hat viel mit Zufall zu tun. Und so wurde nicht Jagau, sondern der geschmeidigere Stephan Weil Ministerpräsident Niedersachsens. Jagaus größte menschliche Stärke ist mit Blick auf die große Politik seine größte Schwäche. Authentizität. Der Familienvater aus Laatzen ist gradlinig, konsequent und konfliktfähig. Wer versucht, Spielchen mit ihm zu treiben, bekommt es mit jemandem zu tun, den auch mal die Wut packt.

Im Januar 2011 geriet Hauke Jagau in die öffentliche Kritik, als bekannt wurde, dass er den Vertrag des langjährigen Geschäftsführer des Zoos, Klaus-Michael Machens, nicht verlängern wollte. Machens drohte wegen Jagaus Äußerungen mit Klage wegen Altersdiskriminierung.

Jagau hinterlässt ein gut bestelltes Haus

Der Zoo-Chef, auch ein Machtmensch, hatte die öffentliche Konfrontation gewagt. Und in solchen Fällen ist der Regionspräsident unerbittlich. So massiv der Regionspräsident im Konfliktfall auftreten kann, Macht war für ihn immer Mittel zum Zweck. Der Zweck heißt gute Politik: solide Finanzen, Umweltschutz, Erhalt und Ausbau öffentlicher Infrastruktur und Innovation.

Hauke Jagau Geboren 1961, lebt mit seiner Familie (zwei Söhne) in Laatzen. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Hannover. Von 1989 bis 1990 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der SPD-Landtagsfraktion. Bis 1994 Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit im Justizministerium. Anschließend fungierte er unter Ministerpräsident Gerhard Schröder als Referatsleiter in der Staatskanzlei. 1996 wurde der Volljurist zum hauptamtlichen Bürgermeister von Laatzen gewählt. Dieses Amt hatte er bis 2006 inne. Seit 1. November 2006 ist im Amt als Regionspräsident. Zu seinen Hobbys zählt der DRLG-Rettungsschwimmer Fußball (96-Anhänger), Theater, Segeln und Lesen. Nach dem Ende seiner Amtszeit will Hauke Jagau als Rechtsanwalt arbeiten. Für die SPD ist er im Bezirks- und Landesvorstand.

Insofern hinterlässt Hauke Jagau seinem Nachfolger Steffen Krach ein gut bestelltes Haus. Die Krankenhäuser sind gut in Schuss, die Verkehrsunternehmen erproben sich in klimaneutralen Antrieben, die Gedenkstätte Ahlem ist aufwendig saniert. Gerade das Gedenken an die Opfer nationalsozialistischer Verbrechen war dem Regionspräsidenten eine Herzensangelegenheit.

Während der Pandemie immer souverän

Die Pandemie wird die Bemühungen um eine gute Finanzlage ein stückweit zunichte machen. Überhaupt Corona: Die Region Hannover musste die Verordnungen und Gesetze von Land und Bund umsetzen. Hauke Jagau machte dabei einen stets souveränen Eindruck und stockte das Personal im Gesundheitsamt immer weiter auf. Und sorgte auch an der Spitze der Behörde für Entlastung. Mustafa Yilmaz, ärztlicher Leiter des Gesundheitsamtes, klagte gegen die Entmachtung - erfolglos. Jagau sah das als notwendigen Schritt, um das Gesundheitsamt funktionsfähig zu halten. Da haben wir wieder sein Lebensmotto: Macht als Mittel zum (guten) Zweck.

Auch mithilfe seiner Verwaltung war schnell ein Notkrankenhaus auf dem Messegelände aufgebaut – das spätere Impfzentrum. Ein Beispiel dafür, wie Hauke Jagau Sachen anpacken kann. Wer ihn kennt, weiß wie der Macher manchmal unter der lähmenden Unentschlossenheit in Berlin gelitten haben muss.

Als Grund für seine Nichtkandidatur gab der Familienvater an, wieder über mehr Zeitautonomie verfügen zu wollen. Er will künftig als Anwalt arbeiten.

Normalerweise werden Verantwortungsträger irgendwann süchtig nach Öffentlichkeit und Anerkennung. Jagau hat verstanden, dass er ein Amt auf Zeit innehat. Verstand siegt über Eitelkeit. Dabei kennt sich Hauke Jagau, der Rationale, sehr gut. „Ich kann mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen“, sagte er im September 2020 im „Kurt S.“ Künftig arbeitet er, um zu leben. Vorher hat er gelebt, um zu arbeiten.

