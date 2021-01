Hannover

Der Regionselternrat hat erneut mehr Infektionsschutz an Schulen gefordert. Rund 20 Vertreter des Regionselternrates machten sich in einem Videocall mit regions-Dezernent Ulf-Birger Franzz für die Anschaffung von Raumlüftern stark. Bereits vor Weihnachten hatten sowohl der Landeselternrat als auch der Regionselternrat darauf gedrängt.

„Damit Klassenräume pandemiesicher sind, müssten theoretisch sämtliche Fenster pausenlos geöffnet sein“, sagte Oliver Röttger, Vorsitzender des Regionselternrates, im NP-Gespräch. Doch insbesondere im Winter sei das praktisch nicht umsetzbar. „Die Untersuchungen zu Raumlüftern zeigen, dass diese eine Lösung und vor allem mehr Infektionsschutz darstellen können“, so Röttger. Das Kultusministerium war sich dessen nicht so sicher und lehnte die Forderung ab. Dennoch: Der Regionselternrat drängt darauf, Schulen corona-sicherer zu machen, bevor diese wieder komplett geöffnet werden: „Weil sonst die Inzidenzzahlen gleich wieder in die Höhe schießen und der positive Effekt durch die Schulschließungen sofort wieder verloren geht“, sagte Röttger. Die Region Hannover hatte die Forderung nach Raumlüftern bislang jedoch ebenfalls abgewiesen.

Deshalb hatte der Regionselternrat die Region zu einem Gespräch eingeladen – Wirtschafts- und Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz ließ sich am Donnerstag auf das Gespräch ein. Das Ergebnis: Er wolle sich des Themas Raumlüfter annehmen. „Unser Eindruck ist, dass endlich ein Umdenken in Richtung Raumlufttausch passieren könnte“, so Röttger im NP-Gespräch. Jedoch gab Franz zu bedenken, dass die Anschaffung von Raumlüftern erst realisiert würde, wenn die Wirksamkeit einwandfrei bewiesen sei und Fachfirmen Garantien dieser Wirksamkeit abgeben würden.

„Unterrichtsstart sollte entzerrt werden, um Infektionen zu vermeiden“

Ein weiteres Thema, das der Regionselternrat ansprach, war die Entzerrung des Schülertransports: „Es bringt ja schließlich nichts, wenn die Klassenräume infektionssicher sind und die Schüler sich aber in vollen Bussen auf dem Weg zur Schule mit dem Coronavirus anstecken“, so Röttger. Der Wirtschaftsdezernent klärte auf, dass dies jedoch im Ermessen des jeweiligen Schul-Vorstands läge: „Mit dem Thema rennen Sie bei mir offene Türen ein", sagte er im Videocall. Sollten Schul-Vorstände entscheiden, dass sie den Unterricht beispielsweise eine halbe Stunde versetzt starten wollten, müssten sie dies lediglich an die Region melden. Die Region könne die versetzten Auftragszeiten dann an das jeweilige Busunternehmen weitergeben.

Breitbandanbindung für Schulen in Region erst 2023

Versetzt mit dem Unterricht zu beginnen, mache überdies nicht nur beim Präsenzunterricht Sinn: „Auch bei Videokonferenzen ist das eine Idee wert, weil aktuell die Leitungen ja regelmäßig zusammenbrechen“, so Röttger. Die Internetleistung war ein weiteres Gesprächsthema mit Franz. Der gab nämlich bekannt, dass die Breitbandanbindung von Schulen in der Region Hannover erst im Herbst 2023 durch die Telekom abgeschlossen werde. „Dass die Schulen nicht über gute Internetverbindungen verfügen, fällt uns schon jetzt auf die Füße“, sagte Röttger empört.

Damit, dass erst 2023 eine Besserung in Sicht sei, habe der Regionselternrat nicht gerechnet: „Wir dachten, wir hätten nicht richtig gehört“, sagte Charlotte von Schweda, zweite Vorsitzende des Regionselternrates, der NP. Der Regionselternrat sei regelrecht schockiert gewesen: „Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie brauchen Schulen doch eine gute Breitbandanbindung für den hybriden Unterricht“, betonte Röttger.

Kostenfreie Schülercard für alle Schüler ist zu teuer

Der Regionselternrat forderte zudem, dass es die kostenfreie Schülercard für sämtliche Schüler geben solle. Derzeit können lediglich Schüler, die zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnen, die Schülercard beziehen: „Wir wollen doch aber alle Schüler von Anfang an daran gewöhnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um CO2 zu reduzieren“, sagte Röttger. Die Schülercard sei derzeit eine unfaire Lösung, die Schüler ungleich behandele. Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz entgegnete jedoch, dass eine kostenlose Schülercard für alle Schüler zu teuer sei.

„Insgesamt war es ein konstruktives Gespräch“, resümierte Charlotte von Schweda. Zwar sei der Regionselternrat mit Franz’ Antworten zu den Lüftern und der Schülercard nicht zufrieden, freute sich aber über die Möglichkeit des Gesprächs mit dem Regionsvertreter: „Es war wertvoll, dass wir Informationen aus erster Hand bekommen haben“, so Röttger. An der Forderung nach Raumlüftern wollen sowohl Landeselternrat als auch Regionselternrat festhalten.

Von Sophie Peschke