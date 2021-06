Hannover

Die Region Hannover will angesichts der weiter anhaltenden Knappheit von bezahlbarem Wohnraum ihr Förderprogramm für günstige Mietwohnungen über das Jahr 2021 hinaus verlängern und leicht modifizieren. Dazu gehört etwa die Erhöhung der Baukostenzuschüsse auf maximal 880 Euro bei der Einzelförderung durch die Region. Bei der Kombiförderung mit Unterstützung durch das Land sollen die Zuschüsse auf bis zu 690 Euro pro Maßnahme angehoben werden. Und: Die Bindungslaufzeit wird von 20 auf 35 Jahre erhöhrt, so der Plan.

„Der Wohnungsmarkt ist weiter angespannt, Mieten und Immobilienpreise explodieren, es gibt hohe Baukosten bei gleichzeitig steigender Bewohnerzahl in der Region Hannover“, skizziert Sozialdezernentin Andrea Hanke die Rahmenbedingungen, weswegen sich die Region zur Modifizierung ihres Förderprogramms entschlossen hat. Von der TU Braunschweig hatte die Region ihre Neukonzeption wissenschaftlich begleiten lassen, ein zentrales Ergebnis dabei: Eine Erhöhung der aktuellen Eingangsmiete in diesem Programm von 5,60 Euro ist nicht nötig.

Eingangsmiete von 5,60 Euro soll bleiben

„Eine Anhebung der Miete etwa auf 5,80 Euro hat nur geringe Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, die Miete sollte bei 5,60 Euro bleiben, um die Belastung der Mieter so gering wie möglich zu halten“, so Tanja Kessel von der TU Braunschweig. Weiteres Ergebnis: Im Vergleich zu den ortsüblichen Mieten in den 20 Umlandkommunen liegen die Fördermieten selbst bei einer Mietsteigerung um 2,5 Prozent alle 15 Monate auch nach 30 Jahren Nutzung darunter – sie bleiben also bezahlbar.

Bei den Baukostenzuschüssen für die geförderten Wohnungen lautet die Empfehlung, sie um 50 Prozent anzuheben, sowohl bei der Einzel- als auch Kombiförderung. Grund: Die aktuellen Zuschüsse entsprechen nicht der Entwicklung bei den Baukosten. Damit die geförderten Wohnungen sich künftig besser ins Wohnquartier der jeweiligen Kommunen einpassen und allgemein attraktiver werden, schlägt die TU Braunschweig außerdem einige standardisierte Elemente vor wie Balkone und Terrassen, Fahrradstellplätze, Spielplätze und Sportgeräte wie Tischtennisplatten und Basketballkörbe.

Förderprogramm: Verabschiedung nach Sommerpause

Das Förderprogramm hatte in den vergangenen fünf Jahren ein Volumen von rund 29 Millionen Euro, 1103 Wohnungen wurden damit gefördert. In diesem Jahr waren es bislang 66 Wohnungen mit 1,9 Millionen Euro. Die Modifizierung des Förderprogramms will die Regionsversammlung nach der politischen Sommerpause verabschieden.

Von Andreas Voigt