Hannover

Auch wenn das Wetter im Moment noch wenig zum Baden einlädt, hat die Badesaison doch bereits seit dem 15. Mai offiziell begonnen. Und pünktlich zum Saisonstart gibt es auch bereits die erste Blaualgenwarnung für die Ricklinger Kiesteiche.

Betroffen sind der Große Teich und der Siebenmeterteich. An beiden Gewässern hat sich aktuell eine erhöhte Konzentration von den auch Blaualgen genannten Cyanobakterien gebildet. Erkennbar ist dies unter anderem an einer Schlierenbildung. „Bei entsprechenden Wetterverhältnissen ist damit zu rechnen, dass es zu Algen-Ansammlungen an der Badestelle kommen kann“, warnt Regionssprecherin Sonja Wendt. „Diese Bereiche sollen gemieden und Kinder beaufsichtigt werden.“

Badende werden gebeten, auf die Hinweise vor Ort und auf Trübungen im Wasser zu achten und die Bereiche zu meiden. Entsprechende Schilder mit Verhaltenshinweisen wurden an den Badestellen aufgestellt.

Auf bläulich-grüne Trübung achten

Kennzeichen für eine starke Blaualgenentwicklung sind eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine Sichttiefe von weniger als einem Meter und Schlierenbildung oder Aufrahmungen am Ufer. An welchen Uferbereichen sich Blaualgen konzentrieren, hängt im Wesentlichen von der Windrichtung ab. Das Aufkommen kann sich daher innerhalb kurzer Zeit ändern.

Da sich auch außerhalb von Badestellen Blaualgen im Uferbereich konzentrieren können, weist die Region Tierhalterinnen und Tierhalter vorsorglich darauf hin, dass auch Hunde in einem solchen Fall nicht baden und kein Wasser schlucken sollten.

Wasserqualität sonst überall ausgezeichnet

Bis zum Ende der Badesaison am 15. September wird die Wasserqualität der Badestellen vom Gesundheitsamt regelmäßig überprüft. Eine Vorsaisonprobe Anfang Mai aller 25 Badestellen, die in der Zuständigkeit der Region liegen, hatte eine ausgezeichnete bakteriologische Wasserqualität ergeben. Nur an den beiden Ricklinger Kiesteichen ist die Wasserqualität aktuell durch Blaualgen beeinträchtigt. Aktuelle Informationen bietet der Bäderführer der Region unter www.hannover.de und der Niedersächsische Badegewässeratlas im Internet unter www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de.

Von Andreas Krasselt