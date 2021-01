Lange hat sich die Region als Trägerin des Nahverkehrs bedeckt gehalten, jetzt startet sie mit den Planungen für eine Stadtbahn-Anbindung an den MHH-Neubau am Stadtfelddamm. Die SPD in der Region Hannover begrüßt den Vorstoß, sieht aber auch das Land Niedersachsen in der Pflicht, sich an den Kosten zu beteiligen.