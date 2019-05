Hannover

Wie geht es weiter mit dem Ausbau der Windenergie in der Region, nachdem das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg das entsprechende Raumordnungsprogramm gekippt hat (NP berichtete)? Im Naherholungsausschuss wurden gestern die Folgen des Urteils diskutiert.

Erst einmal bleibt alles beim Alten, zumindest bis das Urteil rechtskräftig ist. Da das OVG keine Revision zugelassen hatte, hat die Region dagegen Beschwerde eingelegt. „Das ist aber alles andere als ein Selbstläufer“, erklärte der Berliner Verwaltungsrechtler Prof. Olaf Reidt. Der Erfolg sei fraglich. Immerhin lässt sich so Zeit gewinnen. Solange der Spruch nicht rechtskräftig sei, könne es auch keinen Wildwuchs in den Kommunen geben, die an die alte Regelung gebunden seien. „Eine solche offene Situation ist aber auf Dauer kein Idealzustand“, so Reidt.

Das OVG hat insbesondere die ungenügende Differenzierung in harte und weiche Tabuzonen gerügt. Das sind Bereiche, in denen keine Windanlagen gebaut werden dürfen, wobei in weichen Tabuzonen Kommunen selbst Nutzungskriterien festlegen können. Die Region hatte Siedlungsbereiche pauschal als weiche Tabuzonen ausgewiesen, ohne dabei harte Bereiche zu kennzeichnen.

Von kra