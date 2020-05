Die Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs gibt in diesem Jahr so viel Geld aus für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen wie noch nie: 1,1 Millionen Euro sind es nach Mitteilungen von Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

VORBILD: Hochbord und Signalstreifen gehören zum barrierefreien Ausbau dazu, wie am Friedhof Basse in der Gemeinde Neustadt am Rübenberge. Quelle: Götze