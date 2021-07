Kostenloses WLAN gibt es bereits in den Üstra-Bussen in Hannover, jetzt sollen auch die Busse der Regiobus im Umland mit der Technik ausgestattet werden, hat der Verkehrsausschuss am Dienstag entschieden. Bis 2022 sollen auch die Busse der Fremd-Unternehmen WLAN erhalten, Kostenpunkt insgesamt: 779.000 Euro.