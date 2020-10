Hannover

Eine fristlose Kündigung, eine ordentliche Kündigung und elf Abmahnungen reichten nicht aus: Regiobus wird seinen Gesamtbetriebsleiter Ingo Schmidt (54) nicht los. Das Arbeitsgericht Hannover hat verfügt, dass lediglich eine Abmahnung rechtens war. Aber die umstrittene Führungskraft muss weiter beschäftigt werden.

Kündigungsgrund war Ende 2019, dass Schmidt drei Jahre lang keine Fahrtenbücher für seinen Dienstwagen aufweisen konnte. Bereits in den Jahren davor konnte der Prokurist keine Fahrtenbücher vorlegen. Der Arbeitgeber griff damals auf die Ein-Prozent-Regel bei der Versteuerung zurück.

„Laut Tarifvertrag ist der Arbeitnehmer nicht ordentlich kündbar. Die Firma hat keine ausreichende Kündigungsgründe vorlegen können“, erklärte Arbeitsgerichtsdirektor Maximilian Wucherpfenning das Urteil. So hätte der Arbeitgeber erneut auf die Ein-Prozent-Regel bei der Versteuerung des Dienstwagen zurückgreifen können. Es sei Sache des Finanzamtes, eine eventuelle Steuerschuld zu reklamieren.

Regiobus bot 100.000 Euro Abfindung

Ingo Schmidt arbeitet seit vielen Jahren für die Regiobus in leitender Funktion. Nach dem Ausscheiden seines Chefs, Hans-Georg Martensen, war er schnell in Ungnade bei den neuen Geschäftsführerinnen gefallen. Er war an einer umstrittenen Auftragsvergabe an eine Security-Firma beteiligt. Schmidt verlor seinen Betriebsleiterjob in Eldagsen und wurde nach Hannover geholt. Dort sollte er sich um E-Mobilität kümmern. Und wurde der Aufgabe wohl nicht gerecht. „Er ist kein Teamplayer“, hieß es aus Kreisen der Politik.

Vor dem Arbeitsgericht forderte Schmidt eine Abfindung von zunächst 400.000 Euro. Regiobus bot 100.000 Euro. Der Richter regte eine ordentliche Kündigung zum 30. Juni 2020 plus Abfindung an. Das wäre auf 140.000 Euro hinausgelaufen. Eine Einigung scheiterte.

Schmidt blieb auch im Amt, als Martensen erfuhr, dass der Gesamtbetriebsleiter stiller Teilhaber eines Subunternehmens der Regiobus ist. Die NP deckte auf, dass Schmidt als stiller Teilhaber zumindest eine Geldleistung erhalten hatte. Viele Kollegen beklagten zudem Mobbing seitens des Gesamtbetriebsleiters. Es gab zahlreiche Arbeitsgerichtsprozesse. So wurde unter anderem ein verdienter Werkstattmeister über Jahre freigestellt. Nach dem gewonnenen Arbeitsgerichtsprozess kehrte er ins Unternehmen zurück und hatte innerhalb von wenigen Monaten 17 Abmahnungen. Nun hat Ingo Schmidt dieselbe Erfahrung gemacht.

Von Thomas Nagel