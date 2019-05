Hannover

Einen Volltreffer hat die Polizei am Donnerstag bei einer großangelegten Razzia gelandet. Im Zuge der Ermittlungen gegen eine elfköpfige Diebesbande wurden insgesamt 14 Wohnhäuser und Kioske in Hannover und Garbsen durchsucht. Neben zahlreichen Beweismitteln stellten die Beamten Diebesgut und Bargeld in einer Gesamthöhe von rund 135.000 Euro sicher.

Diebesgut wurde in Kiosken verkauft

Seit November 2018 ermittelt die Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft gegen die Gruppe wegen schweren Bandendiebstahls. Die neun Männer und zwei Frauen im Alter von 24 bis 42 Jahren stehen im Verdacht, eine Großhandelskette systematisch in mindestens 77 Fällen bestohlen zu haben, um das Diebesgut anschließend in ihren Kiosken zu verkaufen. Dabei entstand der Firma ein finanzieller Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro.

Im Verlauf der Durchsuchungen fanden die Beamten in den 14 Objekten diverse Beweismittel sowie Diebesgut. „Unter den offensichtlich gestohlenen Gegenständen befand sich auch ein Fahrrad, das nicht aus dem betroffenen Geschäft stammt“, so ein Polizeisprecher. Außerdem beschlagnahmten die Beamten insgesamt 115.500 Euro Bargeld und einen BMW X6. Die elf Beschuldigten müssen sich deshalb nicht nur wegen schweren Bandendiebstahls, sondern auch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, Unterschlagung und des Fahrraddiebstahls verantworten. In den ersten Vernehmungen haben sich bereits einige der Verdächtigen zu den Vorwürfen geäußert und mehrere Taten eingeräumt.

Von André Pichiri