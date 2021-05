Hannover

Entlastung erster Klasse: Die Staatsanwaltschaft Hannover hat die Ermittlungen gegen Kevin Gellrich, Sohn des Bluesgaragenchefs Henry Gellrich, eingestellt. Zuvor schon hatte das Landgericht Hannover die Durchsuchung der Räumlichkeiten des zu dem Musikklub gehörenden Motels und der Privaträume als rechtswidrig eingestuft. Es habe nach Ansicht des Gerichts keinen ausreichenden Anfangsverdacht gegeben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oliver Eisenhauer, bestätigte.

Das hatte das Amtsgericht zuvor noch anders gesehen und den Durchsuchungsbefehl erlassen. Die Aktion am 3. März war Teil einer groß angelegten Razzia gegen Drogenhändler, in deren Verlauf 80 Objekte im ganzen Land, aber auch in Halle (Sachsen-Anhalt), Hamburg und Lettland durchsucht und 21 Haftbefehle vollstreckt wurden.

Unschuldig in den Mühlen der Justiz

Wie aber geriet Kevin Gellert in die Mühlen der Justiz? Im Rahmen der groß angelegten Ermittlungen überprüften die Fahnder den E-Mail-Verkehr, aber auch Telefongespräche mutmaßlicher Bandenmitglieder. „Die Verdächtigen benutzten dabei aber keine Klarnamen, sondern Pseudonyme“, erklärte Eisenhauer. „Dabei fielen aber auch Hinweise wie bestimmte Orte oder Eigenschaften. Merkmale, über die wir versuchten, die Beteiligten zu identifizieren.“

Einige dieser Merkmale schienen offenbar auf Kevin Gellrich hinzuweisen. Gegen 5 Uhr am frühen Morgen des 3. März schlugen die Ermittler zu. Ein Großaufgebot durchkämmte auch das Gelände in der Eisenstraße in Isernhagen HB, auf dem sich unter anderem die neue Outdoor-Bühne „Motel California“ der Bluesgarage befindet.

Sieben Stunden lang durchkämmten die Beamten die Räumlichkeiten, auch drei Drogenhunde waren im Einsatz. Gefunden wurde nichts, bis auf eine Pistole, die sich dann aber als reine Zierwaffe herausstellte. Gellrichs verhielten sich kooperativ, beklagten aber im Anschluss die bei der Aktion verursachten Verwüstungen. Unter anderen war ein Schrank zu Bruch gegangen.

Anspruch auf Schadenersatz?

Natürlich bestehe in einem solchen Fall generell ein Anspruch auf Ersatz von tatsächlich entstandenen Schäden, so Eisenhauer. Ob dazu aber auch die Aufräumarbeiten zählen, dürfte fraglich sein. Den durch diese Aktion möglicherweise entstandenen Imageverlust der Bluesgarage kann die Behörde dagegen kaum regulieren. Angesichts des Zuspruchs, den Henry Gellrich auf seine Facebook-Post erhalten hat, dürfte dieser Schaden glücklicherweise auch nicht sehr hoch sein.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Drogenmafia laufen indes weiter. „Wir versuchen auch weiter, herauszufinden, wer sich hinter dem Aliasnamen verbirgt“, erklärte Eisenhauer. Die Behörde muss unter hohem Zeitdruck arbeiten. Um die Anklagen gegen die verhafteten Hauptverdächtigen in trockene Tücher zu bekommen, hat sie nur bis Anfang September Zeit. „Die ersten Verfahren stehen aber bereits vor dem Abschluss“, versicherte der Sprecher.

