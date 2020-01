Hannover: Razzia bei Neonazis der „Calenberger Bande“

Hannover

Nachdem die Antifa-Internetseite Indymedia Hintergründe zur Neonazi-Gruppierung „Calenberger Bande“ und auch Namen dreier Mitglieder veröffentlich hat, sah sich die Staatsanwaltschaft Hannover zum Handeln gezwungen. Noch am Dienstagnachmittag durchsuchten Polizeibeamte die drei Wohnungen der Genannten in Hannover.

„Wir haben Datenträger und auch Spraydosen sichergestellt“, bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge auf Anfrage der NP. „Wir ermitteln gegen die Verdächtigen wegen Sachbeschädigung und Hakenkreuzschmiereien.“ Die sicher gestellten Datenträger würden jetzt ausgewertet.

Ob sich dabei auch Hinweise finden werden, die einen Zusammenhang der „Calenberger Bande“ mit den Brandanschlägen auf das Haus eines jüdischen Paars in Hemmingen Mitte Mai und auf das Haus einer kurdischen Familie in Bornum sowie der Verwüstung einer leer stehenden Flüchtlingsunterkunft in Empelde finden werden, ist fraglich. Die Antifa-Internetplattform hatte der Gruppierung auch diese Taten zugeordnet. „Wir haben dafür aktuell keine konkreten Anhaltspunkte“, betonte Klinge. Natürlich habe man aber auch diese Taten bei diesem Verfahren jederzeit im Hinterkopf.

Staatsanwaltschaft unter Zugzwang

Ganz glücklich waren die Fahnder über die frühzeitige Veröffentlichung offenbar nicht. Die Ermittlungen liefen schon eine ganze Weile, aber „jetzt ist es etwas schneller gegangen“, räumte Klinge ein. „Wenn wir strafprozessuale Maßnahmen planen und plötzlich hören, dass morgen etwas darüber in der Zeitung steht, werden dadurch die Auffindemöglichkeiten deutlich geringer.“

Schon im November 2018 hatte es erste rassistische Farbschmierereien in Ronnenberg gegeben. „Moslems töten“, „Islam¿ Nein!“’ und „Kanacken raus“ hatten Unbekannte an die Fassade der KGS-Sporthalle gesprüht. Im Mai 2019 machte der Brandanschlag in Hemmingen Schlagzeilen; die Fußmatte vor der Tür eines Hauses war angezündet worden. In Ronnenberg und Gehrden rief im September 2019 die „Calenberger Bande“ mit Flugblättern zu Aktionen auf.

Verdächtige schon lange aktiv

Zwei der Verdächtigen sind schon lange in Hannovers Neonazi-Szene aktiv. Patrick K. und Daniel B. gehörten der Gruppe „Besseres Hannover“ an, die inzwischen verboten wurde. K. war auch danach weiter in der Region Hannover aktiv und attackierte unter anderem den grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler. Weil er mehrere Büros verschiedener Parteien im Umland beschädigt hatte, wurde er verurteil.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Krasselt