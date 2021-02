Hannover

Mobile Raumeinheiten gegen den Schulraum-Mangel: Seit Jahren kann sich die Stadt Hannover nur auf diese Weise behelfen, um den steigenden Schülerzahlen zu begegnen – Erweiterungs-oder Neubauten helfen eher mittel-bis langfristig, aber nicht zeitnah. Am Mittwoch hat der Bauausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen einige Bauprojekte oder Absichtserklärungen verabschiedet – mit Stimmenmehrheit der Ampelgruppe. „Wir setzen der Corona-Pandemie ein kleines Investitionsprogramm entgegen. Und investieren gerade im Bildungsbereich einen dreistelligen Millionen-Betrag“, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Ampelgruppe mache Baupolitik auf Kosten des Steuerzahlers, monierte CDU-Bauexperte Felix Semper.

Mit ihren verabschiedeten Plänen will die Ampel vor allem Schulplätze schaffen, durch Modernisierung, Erweiterung oder Neubau. Laut dem aktuell gültigen Schulentwicklungsplan ist die steigende Zahl der Schüler im Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt ab dem Schuljahr 2023/24 nicht mehr zu decken. Den zusätzlichen Raumbedarf deckt die Stadt aktuell durch Schulcontainer. Die Ampelgruppe will nun eine zügige Planung für eine weitere Ganztagsgrundschule. Denkbar wäre für sie auch eine organisatorische Zusammenfassung der IGS Badenstedt mit der benachbarten Grundschule Friedrich Ebert – im Stadtbezirk würde also ein neues Schulzentrum entstehen.

Neubau IGS Linden: Rücken die Bagger früher an?

Eng ist es auch an der Grundschule Wettbergen, an der die Stadt die Möglichkeiten einer Erweiterung prüfen soll. Ebenso soll sie klären, ob durch eine Änderung der Schuleinzugsgebiete oder durch die Errichtung eines Schulverbundes beider Grundschulen im Stadtteil Wettbergen kurzfristig eine spürbare Entlastung der Grundschule Wettbergen erreicht werden kann, so der Plan. Eine Erweiterung sei notwendig, um dem steigenden Bedarf im Primarbereich im Stadtbezirk Ricklingen gerecht zu werden, heißt es.

Steigende Schülerzahlen gibt es auch an der IGS Linden. Und deshalb will die Ampelgruppe nun von der Stadt ausloten lassen, den bereits beschlossenen Neubau früher zu beginnen. Aktuell ist geplant, dass die neue IGS 2030, also in neun Jahren, fertig ist. Die Baukosten will die Ampel in den folgenden Haushalten einstellen lassen. Geprüft werden solle außerdem, inwieweit die bereits sanierten Teile der Schule in der Planung zum Neubau berücksichtigt werden könnten.

Sanierung der Grundschule Vinnhorst hat hohe Priorität

Einen hohen Sanierungsbedarf hat die Grundschule Vinnhorst. Aus Sicht der Ampelgruppe ist die Sanierung umso dringlicher, weil aus den Baugebieten in Vinnhorst und Ledeburg Schulkinder die Grundschule besuchen und zudem vermehrt Flüchtlingskinder an der Schule Vinnhorst beschult werden. Deshalb haben SPD, Grüne und FDP am Mittwoch beschlossen, dass in diesem Jahr 500.000 Euro, 2022 dann eine Million Euro und 2023 schließlich 1,5 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung für die Stadt festgeschrieben werden. Das allerdings hat zur Folge, dass die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Auf dem Loh verschoben werden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Mittel stellt die Stadt erst 2025 statt 2023 bereit – es handelt sich um 2,3 Millionen Euro.

Angehen soll die Stadt außerdem die Erweiterung der Grundschule in Misburg-Anderten – das aber langfristig. In diese Planung soll die Stadt auch die Neuordnung von Misburg-Mitte mit einbeziehen. Die Ampelgruppe möchte, dass die Mittel ab dem Haushaltsjahr 2023 in den Investitionshaushalt eingestellt werden. Kurzfristig will sich die Stadt mit dem Aufstellen von Schulcontainern auch in Misburg-Anderten behelfen, um den Bedarf an Grundschulplätzen und der Ganztagsbetreuung zu decken. Die Schülerzahlen werden unter anderem durch das Neubaugebiet Steinbruchsfeld steigen, so die Ampelgruppe.

Eine weitere Grundschule für Bothfeld-Vahrenheide

Druck macht die Politik auch beim Schulzentrum Anderten, das dringend modernisierungs- und sanierungsbedürftig ist. „Da eine Überplanung bereits stattgefunden hat, gibt es keine Veranlassung, diese wichtige Maßnahme noch zwei Jahre nicht umzusetzen“, heißt es in der Beschlussvorlage“. Deshalb: 2021 sollen die Planungen fertig sein, sodass nächstes Jahr gebaut werden könne, heißt es.

Im Stadtteil Bothfeld-Vahrenheide werden ebenfalls Schulräume gesucht, die Ampel hat die Stadt nun aufgefordert zu prüfen, inwieweit es möglich ist, im Gebäude der auslaufenden Albrecht-Dürer-Förderschule zum Schuljahr 2022/2023 eine Ganztagsgrundschule umzubauen und dann einzurichten. Dieses Ergebnis soll die Verwaltung dem Schul- und Bildungsausschuss bis zum Sommer 2021 vorlegen. Der Stadtteil braucht ebenfalls eine weitere Grundschule wegen der stetig steigenden Schülerzahlen.

IGS Vahrenwald soll eine Drei-Feld-Sporthalle bekommen

Schlussendlich soll die Stadt noch eine Machbarkeitsstudie für eine Drei-Feld-Sporthalle an der IGS Vahrenheide erstellen, hat die Ampelgruppe beschlossen. Grund: Die IGS Vahrenheide-Sahlkamp hat Sport als Schwerpunktprofil.

Von Andreas Voigt