Hannover

Raubüberfall in der Calenberger Neustadt: Zwei Männer bedrohten Dienstagabend einen 36-jährigen Passanten mit einem Messer und zwangen ihn dazu, ihnen sein Bargeld zu geben.

Das Opfer hielt sich zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr am Emma-Frede-Weg am östlichen Ufer der Ihme auf, als die beiden Männer auf ihn zukamen. Sie versuchten, den 36-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Als dieser nicht darauf einging, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht. Dann zog einer der Räuber ein Messer. Mit vorgehaltener Waffe forderten sie Geld. Anschließend flüchteten sie über die Fährmannsbrücke Richtung Linden-Nord.

Der 36-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Er rief die Polizei. Laut seiner Beschreibung war einer der Täter etwa 20 bis 22 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er trug Jeans, ein weißes T-Shirt und schwarze Nike-Turnschuhe. Der zweite Täter war 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig gebaut. Er hatte einen Vollbart und auffällig gegelte Haare. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer grünen, dreiviertel langen Cargo-Hose. Beide Räuber sprachen nur gebrochen Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover-West unter der Telefonnummer 0511/109 39 20 zu melden.

