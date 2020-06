Der „Ausschuss der schönen Dinge“ ist nun Geschichte

HANNOVER

Der einzige Tagesordnungspunkt befasste sich mit einem interfraktionellen Antrag, mit dem die Wiedereinführung des FUN Kinderfestivals aus dem Pimp Your Town-Projekt beschlossen wurde. Dann gab’s noch eine Personalie im nichtöffentlichen Teil – und die allerletzte Sitzung des Ausschuss für Angelegenheiten des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters, kurz OB-Ausschuss, war vorbei. Denn kurze Zeit später hat der Verwaltungsausschuss am Donnerstag den OB-Ausschuss für die Abschaffung gestimmt – „und damit ein nicht nur sprachliches Ungetüm beerdigt“, wie es Jens Seidel, der Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat, bemerkte.

Der OB-Ausschuss, eingeführt vom damaligen OB-Stefan Schostok, war auf Seiten der Ratspolitiker von Anfang an unbeliebt, als „ Ausschuss der schönen Dinge“ wurde er mal von FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke bezeichnet – weil er oft Kulturelles oder Botanisches aus dem Bereich der Herrenhäuser Gärten behandelte. Auch Angelegenheiten des Schützenfestes wurden dort besprochen oder das Ihme-Zentrum, einzig hartes kommunalpolitisches Thema in dieser Zeit.

„Im Ergebnis waren Tagesordnungspunkte eher übersichtlich“

Was sei es nicht schön gewesen, als der damalige Oberbürgermeister Verwaltung und Politik mit der Einrichtung dieses Ausschusses beglückt habe, so Jens Seidel am Donnerstag. „Um ehrlich zu sein, hatten wir alle nur darauf gewartet, dass endlich jemand auf diese grandiose Idee kommt. Vorher funktionierte ja auch einfach nix in diesen Bereichen“, so der Fraktionschef ironisch. Was dem Oberbürgermeister oder seinem dezernentengleichen Geschäftsbereichsleiter wichtig oder auch nur besonders schmückend erschien, wanderte in diesen Ausschuss. „Im Ergebnis waren die Tagesordnungen in der Folge eher übersichtlich oder die Sitzungen fielen – mangels Masse – gleich ganz aus. Hier wurden für ein minimales Ergebnis viel Lebenszeit aller Beteiligten und viel Steuergeld vergeudet“, fährt der Fraktionsvorsitzende fort.

Nun werde man im Ergebnis wohl wieder da ankommen, wo man auch vorher gewesen sei: Die Herrenhäuser Gärten werden wohl wieder vom Kulturausschuss übernommen, ebenso wie das Eventmanagement. Und um das Ihme-Zentrum kümmere sich wieder der Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten, Rechtsfragen würden voraussichtlich und sinnvollerweise im Organisations- und Personalausschuss auf der Tagesordnung stehen. Jens Seidel: „Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Niemand wird diesem Ausschuss wohl eine Träne nachweinen.“ Es sei gut, dass Oberbürgermeister Onay der CDU-Forderung gefolgt sei „und den OB-Ausschuss abwickelt.“

Von Andreas Voigt