Fahrrad fahren für den Klimaschutz: Am Sonntag beginnt die Umwelt-Aktion Stadtradeln 2019 – wer viel Rad fährt, gewinnt. Die Region Hannover ist seit drei Jahren in Folge Sieger dieses Wettbewerbs und möchte es auch in diesem Jahr wieder sein. Stadtradeln 2019 beginnt mit einer Sternfahrt.