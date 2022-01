Der Nahverkehrstag am ersten Adventssonnabend 2019 mit kostenloser Nutzung von Bus und Bahn in der gesamten Region Hannover war ein Erfolg – im Advent 2022 möchte der Rat der Stadt Hannover eine Wiederholung. Allerdings an vier Sonnabenden. Die Stadt soll jetzt mit der Region Hannover Gespräche über eine Wiederholung führen.