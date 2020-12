Hannover

So leer war es noch nie in einer Ratssitzung. Im Kuppelsaal des Congress-Centrums in Hannover blieben am Donnerstagnachmittag die meisten Stühle und Tische verwaist. Wegen des Shutdowns in der Corona-Pandemie verzichtete die Mehrheit auf eine Präsenz-Teilnahme.

Per Zoom-Videokonferenz schalteten sich 36 Kommunalpolitiker zu. Ratsvorsitzender Thomas Hermann bat sie, den virtuellen Hintergrund abzuschalten. Bei Auszählung der Stimmen verliere er sonst den Überblick.

Anzeige

Neues Ratsmitglied verpflichtet

Für die SPD nahm außer Hermann nur Fraktionschef Lars Kelich live teil. Die CDU war zu viert dabei, ebenso die AfD. Die Grünen kamen zu sechst – darunter mit Oliver Kluck ein neues Ratsmitglied. Er rückt nach für die einstige Fraktionschefin Freya Markowis, die nach heftigem Streit auf Amt und Mandat verzichtet hatte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fast interessanter als so mancher Wortbeitrag war der nun mögliche digitale Blick auf Wohn- oder Arbeitszimmer der zugeschalteten Politiker. Zu sehen waren hohe Bücherwände, leer geräumte Schreibtische, Weihnachtsdeko.

Drei Entscheidungen spannend

Spannend in der letzten Ratssitzung vor der Weihnachtspause waren drei Entscheidungen: ein neues Konzept zur Unterbringung und Betreuung wohnungsloser Menschen, ein Konzept zur Entwicklung einer zukunftsfähigen, resilienten (widerstandsfähigen) Innenstadt und die Entscheidung, zusammen mit dem Land Niedersachsen und der Landeskirche zum Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover einzuladen. Der Zuschlag gilt als sicher, wird die Gastgeber allerdings auch Einiges kosten: Die Stadt müsste sich mit vier Millionen Euro, das Land und die Landeskirche mit jeweils sieben Millionen Euro und der Bund mit 500.000 Euro beteiligen.

Von Vera König