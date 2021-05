Hannover: Raser zu hoher Bewährungsstrafe verurteilt

Hannover

Die sexistische Beleidigung der Polizistin (32) war noch die geringste Straftat von Kontyantyn P. (25). Am 22. November 2020 lieferte sich der Azubi zur Security-Fachkraft eine hollywoodreife Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei könnte man die Straftaten fast im Dutzend zählen. Dafür wurde der Angeklagte am Donnerstag vor dem Schöffengericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Richterin Susanne Lotz sprach eine Führerscheinsperre von drei Jahren aus.

„Es war ein großer Fehler“

Zu Beginn des Prozesses legte P. ein Geständnis ab. „Es war ein großer Fehler“, sagte er. Sein Anwalt, Clemens Anger, betonte, welch großes Glück alle Beteiligten hatten, dass niemand zu Schaden gekommen sei.

Am frühen Sonntagmorgen am 22. November 2020 kamen einer Polizeistreife in der Kurt-Schumacher-Straße (Mitte) zwei weiße BMW entgegen. „Beide Fahrer haben stark beschleunigt“, sagte ein Polizist (30). Er nahm die Verfolgung von P. auf. Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer floh der Angeklagte.

Polizei hatte Mühe, dem Raser zu folgen

Die Verfolgungsjagd rund um den Bahnhof dauerte rund fünf Minuten. „Er raste im Höchsttempo durch die Kurven und fuhr mehrfach über rote Ampeln“, so der Zeuge. Die Streife hatte Mühe, ihm zu folgen. In der Fernroder Straße hatte eine Zivilstreife die rechte Fahrspur blockiert. Weil der Angeklagte sein Auto nicht stoppte, setzte der Polizist in letzter Sekunde zurück. Angesichts der erlittenen Todesangst hatte seine Kollegin (30) einen Nervenzusammenbruch.

In der Königstraße legte P. eine Vollbremsung hin. Zwei Polizeiautos hatten die Fahrbahn blockiert. Als ihn die Polizistin zur Rede stellte, beleidigte er sie auf das Übelste. Der Angeklagte fuhr ohne Führerschein, hatte 1,54 Promille im Blut. Und er ist ein Wiederholungstäter. Bereits 2020 wurde er wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Drei Jahre zuvor wurde er zu einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung, Bedrohung und Beleidigung verurteilt.

Angeklagter verliert sein Auto

„Sie haben ihr Auto als Waffe benutzt“, sagte Richterin Lotz im Urteil. Sie verurteilte den 25-Jährigen deshalb wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis. Der Angeklagte wurde tateinheitlich auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens belangt. „Sie sind ein Rennen gegen sich selbst gefahren“, befand die Richterin. Hinzu kamen Nötigung, Körperverletzung, Fahren ohne Führerschein, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung.

Die Polizistin, die so schwer unter dem Geschehenen zu leiden hatte, war zufrieden mit dem Urteil. „Ich hätte nicht gedacht, dass das dabei herauskommt“, meinte sie. Zumal Kontyantyn P. das Objekt seiner Begierde los ist: Sein weißer BMW (Wert etwa 13.000 Euro) wurde eingezogen. Schließlich war der Wagen eine Waffe.

Von Thomas Nagel