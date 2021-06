Während sich die unterschiedlichen Akteure der Stadt noch darüber streiten, ob experimentelle Straßensperrungen in Hannover Sinn ergeben, steht der kreative Plan für die Raschplatzhochbrücke ab 8. Juli bereits. Die Bürger können sich auf ein buntes und auch provokantes Programm einstellen. Auch in der Schmiedestraße und dem Köbelinger Markt, die schon am 5. Juli gesperrt werden.