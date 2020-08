Hannover

Turbulente Szenen im Hauptbahnhof: Ein Polizeieinsatz am Sonntagabend wurde von einer großen Menge meist jugendlicher Beobachter gestört. Bundespolizisten unterstützten ihre Kollegen von der Polizeidirektion Hannover und sprachen rund 200 Platzverweise aus. Ausgelöst worden war das Chaos durch die Verfolgung eines Handtaschendiebes.

Der 31-Jährige hatte die Tasche gegen 19.50 Uhr einem 14-jährigen Mädchen am Volgersweg (Mitte) geklaut und war mit einem Rad in Richtung Hamburger Allee geflüchtet. Dort ließ er seine Beute fallen. Die 14-Jährige hatte mittlerweile die Polizei alarmiert und den Täter offenbar selbst ein Stück verfolgt. Als der erneut auf sein Opfer traf, setzte er sich in den Hauptbahnhof ab.

15-Jähriger kann flüchten

Dort wurde er von Beamten der Bundespolizei gestellt. Während der Festnahme näherten sich weitere Personen, von denen insbesondere drei Jugendliche (15, 16, 19) die Polizeiaktion massiv störten. Die Beamten erteilten Platzverweise, denen das Trio aber nicht nachkam. Stattdessen fingen sie an, die Beamten zu beleidigen, und setzten sich bei ihrer Festnahme zur Wehr. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Der 15-Jährige konnte durch seine Begleiter befreit werden und flüchten. Mit den sogenannten Bahnhofs-Chillern, eine Jugendgang, die noch vor einigen Wochen für Unruhe gesorgt hatte, soll dieses Trio nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei allerdings nichts zu tun haben.

Die Menschenmenge, die sich mittlerweile um die Einsatzstelle herum gebildet hatte, begnügte sich nicht damit, zu beobachten. Die Beamten wurden mit teils beleidigenden Kommentaren bedacht, behielten in dem zunehmend wirrer werdenden Geschehen aber offenbar die Ruhe. Durch zügiges und konsequentes verbales Eingreifen habe man die Situation unter Kontrolle behalten, so ein Sprecher der Bahnpolizei. Verbales Eingreifen bedeutete: 200 Platzverweise. Danach konnte der Einsatz ohne weitere Zwischenfälle beendet werden.

Handtaschendieb kommt in eine Klinik

Der 31-jährige Handtaschendieb wurde in Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten noch Betäubungsmittel. Der Mann war wenige Stunden zuvor in Gifhorn als vermisst gemeldet worden, es bestand die Möglichkeit, dass er sich selbst oder auch andere gefährden könnte. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Bei dem 16-jährigen Randalierer wurden ein Schlagstock und ein Springmesser sichergestellt. Gegen ihn und den 19-Jährige wird auch wegen Gefangenenbefreiung ermittelt. Der entflohene 15-Jährige indes setzte seine Chaostour fort, die schließlich Montag gestoppte wurde.

15-Jähriger spuckt Fahrgast im Bus ins Gesicht

Noch während seine Kumpel im Bahnhof festgenommen wurden, geriet er in einem Bus am Thielenplatz mit einem anderen Fahrgast aneinander. Der 68-Jährige kritisierte den Jungen, dass er keinen Mund-Nasen-Schutz trage. Daraufhin spuckte ihm der 15-Jährige ins Gesicht und floh. Zeugen bestätigten, dass es sich um denselben Jungen handelte, der zuvor im Hauptbahnhof aufgefallen war.

31-Jährigen mit Messer bedroht

Am frühen Montagmorgen ging es weiter. Gegen 3.15 Uhr war der 15-Jährige mit einem 18-jährigen Freund auf der Limmerstraße (Linden Nord) unterwegs, als die beiden Jugendlichen mit einem 31-Jährigen in Streit gerieten. Dabei bedrohten sie den Mann mit einem Messer und verletzten ihn leicht. Die alarmierte Polizei konnten die beiden kurz darauf festnehmen, wobei der 15-Jährige erneut Widerstand leistete.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er den Erziehungsberechtigten übergeben, die mit ihm die Dienststelle verließen. Doch kehrte der Junge wenig später zurück, um die Beamten erneut zu beschimpfen. Da er sich äußerst unkooperativ und uneinsichtig zeigte, vermuteten die Ermittler eine psychische Störung. Sie nahmen ihn erneut in Gewahrsam, damit er von einem Arzt begutachtet werden konnte. Auch die eingesetzten Rettungskräfte wurden von ihm beleidigt.

Der Arzt konnte jedoch keine psychische Beeinträchtigung diagnostizieren. Daraufhin wurde der Junge wieder entlassen.

