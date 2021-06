Bala Ramani aus Indien hat eine hohe staatliche Auszeichnung seines Heimatlandes für sein Wirken außerhalb Indiens verliehen bekommen. Sie ist vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz. Die Auszeichnung haben bislang nur vier Inder bekommen, die in Deutschland leben. Ramani engagiert sich in verschiedenen Vereinen und will im September für die SPD erster Inder im Rat der Stadt werden.