Hannover

Räuberin in Linden unterwegs: Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann an der Falkenstraße (Linden-Mitte) überfallen. Täterin: Eine Frau, die er kurz zuvor in der City kennengelernt hatte und ihn begleitete.

Kurz vor dem Lindener Marktplatz soll diese Frau den Senior dann mit Pfefferspray attackiert haben. Anschließend stahl sie Papiere sowie Geld aus seinem Portemonnaie und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 69-Jährige, wohnhaft in Barsinghausen, wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Er beschreibt die mutmaßliche Räuberin als etwa 1,75 Meter groß, schlank, zwischen 20 bis 40 Jahre.

Wer etwas gesehen hat, wende sich bitte an die Polizeiinspektion West unter der 0511/109-3920.

Von Petra Rückerl