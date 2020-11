Hannover: Räuber sticht 19 Mal auf sein Opfer ein 

Hannover

Hassan K. ist gerade mal 24 Jahre alt. Er hat fast so viele Vorstrafen wie Lebensjahre. Seit Dienstag muss er sich wegen schweren Raubes verantworten. Hinzu kommen noch drei weitere Anklagen wegen gefährlicher Körperverletzung. So soll er am 8. Dezember 2019 einem Kontrahenten im Steintorviertel einen Oberschenkelknochen gebrochen haben.

Doch das ist fast gar nichts im Vergleich zur Raubanklage. Am 12. und 13. November 2019 hat der junge Mann laut Anklage mit einer 17-Jährigen drei Männer ausgeraubt. Die attraktive Frau habe als Lockvogel gedient und die Männer in den beiden ersten Fällen vor Table-Dance-Bars am Steintor angesprochen. Bereits bei der ersten Tat stach der Täter zu. Einen Tag später wurde das nächste Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.

Beute: 50 Euro und zwei Smartphones

In der Nähe der Glockseestraße (Calenberger Neustadt) um 3.45 Uhr müssen dann dem Täter sämtliche Sicherungen durchgebrannt sein. 19 Mal habe der Angeklagte in die Oberschenkel des Mannes (33) eingestochen, die Wunden seien bis zu zehn Zentimeter tief, heißt es in der Anklage. Der Lohn für die drei Verbrechen (Mindeststrafe jeweils fünf Jahre): 50 Euro und zwei Smartphones.

Nach der Verlesung der Anklage gab es ein Rechtsgespräch. Ziel ist die Verfahrensabkürzung. Das Ergebnis: Hassan K. muss bei einem Geständnis mit einer Haftstrafe von etwa sechs Jahren rechnen. Für seine Komplizin ist eine Bewährungsstrafe vorgesehen. Richterin Monika Thiele erklärte die Verständigung mit dem ansonsten sehr aufwendigen Beweisverfahren.

„Die junge Frau hat an sich gearbeitet und ist jetzt auf dem richtigen Weg“, sagt ihr Anwalt Christoph Rautenstengel. Sie absolviere gerade eine Ausbildung. Außerdem fällt sie unter das Jugendstrafrecht. Und deshalb stehe der erzieherische Effekt eines Urteils im Vordergrund.

Von Thomas Nagel