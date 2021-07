Hannover

Ein 18-Jähriger ist am frühen Dienstagnachmittag an der Wilkenburger Straße in Wülfel überfallen und mit Pfefferspray attackiert worden. Der Täter nahm das Geld aus der Umhängetasche des Opfers und flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging der 18-Jährige gegen 13.40 Uhr vom Parkplatz des Geschäftszentrums an der Ecke zur Hildesheimer Straße durch die überdachte Zufahrt in Richtung Wilkenburger Straße. Noch in der Zufahrt begegnete ihm der Unbekannte, der ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann griff der Räuber in die Umhängetasche seines Opfers und nahm die dort aufbewahrten Geldscheine an sich. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen eilten dem leicht verletzten 18-Jährigen zu Hilfe und versorgten seine Augen mit Wasser. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten den Täter nicht mehr stellen.

Polizei sucht Zeugen

Daher suchen die Ermittler dringend Zeugen. Gefahndet wird nach einem etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit dunklem Teint. Der 16 bis 25 Jahre alte Täter hat braune Augen und unreine Haut. Seine dunklen Haare trägt er an den Seiten kurz rasiert, auf dem Oberkopf hat er lockige, längere Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarz-blaue Sportjacke, eine enge schwarze Jeanshose mit Löchern und weiße Schuhe.

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen schweren Raubes. Zeugenhinweise zur Tat oder zu dem flüchtenden Täter nimmt die Polizei in Döhren unter der Telefonnummer 0511/109 36 17 entgegen. Insbesondere sucht die Polizei nach den hilfsbereiten Passanten.

Von Andreas Krasselt