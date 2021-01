Der Sturz eines Mannes (66) in der U-Bahnstation am Kröpcke in Hannover bleibt mysteriös. Der 66-Jährige, der Anfang Dezember schwer verletzt gefunden worden war, konnte inzwischen von der Polizei befragt werden – und erinnert sich an nichts. Die Ermittler gehen mittlerweile mehr von einem tragischen Unfall als von einem Verbrechen aus.