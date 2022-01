Hannover

Eine 81-Jährige ist am Freitag in Hannover plötzlich vom Radweg auf die Straße gefahren. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste die Seniorin. Die Radfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.55 Uhr auf der Waldstraße (Misburg-Nord). Die 33-Jährige im Opel Zafira fuhr demnach in Richtung des Stadtteilfriedhofs Misburg. Dann sei unvermittelt die Seniorin aus einer Grundstückseinfahrt gekommen und direkt auf die Straße gefahren.

Opel erfasst Hinterrad

„Die Autofahrerin versuchte noch zu bremsen, dennoch kam es zum Zusammenstoß“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Der Opel erfasste den hinteren Teil des Damenrads, die 81-Jährige stürzte auf den Asphalt. „Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein Krankenhaus“, berichtet Shapovalova. Die beiden Autoinsassen im Opel blieben unversehrt.

Von Peer Hellerling