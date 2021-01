Hannover

Bei der Aufklärung eines Unfalls mit einer Radfahrerin, die dabei schwer verletzt wurde, bittet die Polizei Hannover um Mithilfe. Der Vorfall hatte sich am vergangenen Freitag im Stadtteil Groß-Buchholz ereignet, bei dem Passanten eine zunächst nicht ansprechbare und stark blutende Frau auf dem Boden liegend gefunden haben. Die Frau selber kann sich an nichts erinnern, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckten Passanten die 43-Jährige am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf einem Fahrradweg an der Pasteurallee in Richtung Mittellandkanal. Da die Frau nicht ansprechbar war und stark blutete, alarmierten die Passanten den Rettungsdienst und leisteten bis zum Eintreffen Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte dann in ein Krankenhaus. Nachdem die Frau wieder zu Bewusstsein gekommen war, konnte sie sich nicht an den Unfall erinnern, teilte die Polizei weiter mit.

Ersthelfer können der Polizei auch keine Hinweise geben

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf einem Radweg in Höhe einer Ein- und Ausfahrt zu einem Grundstück. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei unklar, ob die Frau alleine zu Fall kam oder es möglicherweise einen Zusammenstoß mit einer noch unbekannten Person oder einem Fahrzeug gegeben hat. Die Ersthelfer hatten die 43-Jährige erst bemerkt, als diese bereits am Boden lag, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109 18 88 zu melden.

Von Andreas Voigt