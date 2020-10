Hannover

Eine 86-jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in Ahlem lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes fuhr die Seniorin gegen 10.25 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Wunstorfer Landstraße stadtauswärts. In Höhe der Ziegelstraße streifte sie mit dem Lenker ein Verkehrsschild und verlor die Kontrolle über ihr Rad. Beim Sturz verletzte sie sich am Kopf.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ein Helfer alarmierte sofort den Rettungsdienst. Während es Transports ins Krankenhaus verschlechterte sich der Zustand der Frau zunehmend. Im Krankenhaus wurden die Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft. Der Verkehrsunfalldienst hat den Unfall aufgenommen.

Von kra