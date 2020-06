Hannover: Radfahrerin (38) von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Hannover

Lkw gegen Radfahrerin: Eine Frau (38) ist am Freitag bei einem Unfall an der Badenstedter Straße (Badenstedt) schwer verletzt worden. Sie ist mit dem Lkw eines 36-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann am Steuer des Brummis wollte als Rechtsabbieger in die Carlo-Schmidt-Allee fahren. In den vergangenen Monaten war es in Hannover immer wieder zu schweren Unfällen bei der Kollision von Radfahrern und Lastwagen gekommen.

Der 36-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit seinem Lkw aus Richtung Petermannstraße kommend entlang der Badenstedter Straße unterwegs. Dann wollte er nach rechts in die Carlo-Schmidt-Allee abbiegen.

Frau auf Radweg unterwegs

Dabei stießen Lkw und Radfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war, zusammen. Die 36-Jährige hatte in der Radfahrer-/Fußgängerfurt Vorrang.

Die 38-Jährige wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Badenstedter Straße war rund um die Unfallstelle bis 11.30 Uhr gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/1091888 an den Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover zu wenden.

Von Britta Mahrholz