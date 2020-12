Hannover

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Groß-Buchholz leicht verletzt worden. Da er die angebotene Hilfe des beteiligten Autofahrers unter Schock stehend zunächst ablehnte, fuhr der Mann weiter – ohne seine Personalien zu hinterlassen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 60-jährige Fahrradfahrer auf dem Radweg an der Karl-Wiechert-Allee in Richtung Misburger Straße. In Höhe der Carl-Neuberg-Straße kam gegen 7.55 Uhr ein dunkler Porsche vom Gelände der Medizinischen Hochschule ( MHH) gerollt. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Pkw das Hinterrad des Fahrrads. Der 60-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Radfahrer steht unter Schock

Zwar hielt der Autofahrer, der den Zusammenstoß bemerkt hatte, kurzzeitig an, um seine Hilfe anzubieten. Als der unter Schock stehende Radfahrer diese ablehnte, entfernte sich das Fahrzeug jedoch, ohne dass der Fahrer zuvor seine Personalien aushändigte. Am Nachmittag meldete sich der Radfahrer dann in der Polizeistation Kleefeld, um die Unfallflucht nachträglich anzuzeigen.

Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Porsche um einen SUV handelt. Das Kennzeichen ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden genauso wie der betreffende Autofahrer gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511/109 32 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt