Hannover

Ein Radfahrer hat auf der Flucht vor der Polizei mehrere gefährliche Situationen verursacht und ist schließlich gegen das Zivilfahrzeug der Beamten gefahren, das dabei beschädigt wurde.

Die Fahnder hatten den 21-Jährigen Sonnabend gegen 17.15 Uhr in der Goethestraße, Höhe Lützowstraße (Mitte), kontrollieren wollen. Doch der Mann missachtete die Aufforderung, anzuhalten, und versuchte, in Richtung der Goethebrücke zu fliehen. An der Kreuzung Brühlstraße/Leibnizufer überquerte er zunächst die drei Fahrspuren der Brühlstraße, die in Richtung Königsworther Platz führen. Dann fuhr er mit seinem Rad über den mittleren Grünstreifen und bog entgegen der Fahrtrichtung nach rechts in die Brühlstraße ein.

Autofahrer müssen scharf bremsen

Dort konnten mehrere Autofahrer nur durch scharfe Bremsmanöver einen Unfall vermeiden. Der Radfahrer setzte seine Flucht ungerührt über den Franz-Mock-Weg fort. Dort konnte er aber von der Zivilstreife überholt werden. Der Fahrer des VW Golf stoppte den Wagen vor dem 21-Jährigen, der jedoch mit seinem Rad in die Beifahrertür krachte. Der Radfahrer blieb unverletzt, an dem Dienstwagen und dem Rad entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Der Mann wurde festgenommen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum sich der 21-Jährige der Polizeikontrolle entziehen wollte, ist unklar. Alkohol oder andere Drogen spielten dabei nach Auskunft der Polizei offenbar keine Rolle. Zeugen, welche die Flucht oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden. Die Beamten suchen insbesondere Autofahrer, die durch das Fahrverhalten des Radfahrers bremsen mussten. Für die Polizei ist es auch wichtig, etwas zur Ampelschaltung an der Kreuzung Goethestraße/ Brühlstraße/Leibnizufer während des Vorfalls zu erfahren.

Von Andreas Krasselt