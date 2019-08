Hannover

Er hat es nicht geschafft: Der 61-jährige Radfahrer, der am 18. Juli mit einer fünfköpfigen Fahrradtruppe unterwegs war und stürzte, ist am Mittwochabend seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann war mit der Gruppe auf dem Hainhäuser Weg bei Isernhagen unterwegs, als gegen 15.50 Uhr einer der Radler vor ihm abbremste. Der 61-Jährige wollte damals ausweichen, stürzte und fiel in einen Graben. Ersthelfer versorgten ihn „unter Reaminationsbedingungen“, so die Polizei. Dann wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Drei Wochen später verstarb er nun.

Von Petra Rückerl