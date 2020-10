Hannover

Ein merkwürdiger Unfall mit zwei Fahrradfahrern am Montagabend in der Südstadt beschäftigt die Polizei. Einer der an dem Zusammenstoß Beteiligten flüchtete zu Fuß und ließ sein Fahrrad liegen. Warum, bleibt bislang ein Rätsel.

Der andere Beteiligte war an dem Unfall vermutlich nicht ganz unschuldig. Der 21-Jährige war auf dem Radweg an der Hildesheimer Straße in Richtung Aegi unterwegs. Gegen 21.35 Uhr wollte er die Einmündung der Höltystraße überqueren, war dabei aber durch das Bedienen seines Smartphones abgelenkt. Daher bemerkte er den anderen Radfahrer nicht, der aus der Höltystraße kam und nach links auf den Radweg der Hildesheimer Straße abbiegen wollte. Die Räder stießen zusammen.

Anzeige

21-Jähriger bei Sturz leicht verletzt

Der 21-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Doch der andere Radfahrer ließ sein Rad liegen und lief zu Fuß in Richtung stadtauswärts davon. Ob er ebenfalls verletzt wurde, ist unklar. Zeugen schätzen den Mann auf 40 bis 50 Jahre. Er ist etwa 1,85 Meter groß und hat längere dunkle Haare. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine beige Jacke und einen Schal.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Das Fahrrad – ein braunes Herrensportrad der Marke Kalkhoff Voyager – wurde von der Polizei sichergestellt und kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises beim Verkehrsunfalldienst Hannover abgeholt werden. War es gestohlen, und der Unbekannte deshalb geflohen? Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Mann machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Von Andreas Krasselt