Hannover

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 65-Jährige auf einem Damenrad auf dem linken Gehweg der Straße Am Lindhofe in Richtung Reichhelmstraße unterwegs. An der Einmündung zur Reichhelmstraße fuhr er auf die Fahrbahn in Richtung Landwehrstraße und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Seat.

Die junge Frau (34) konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen und erfasste ihn. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in einem Rettungswagen in die Klinik.

Von NP