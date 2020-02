Südstadt: Rad-Rowdy attackiert 62-jährige Radfahrerin

Hannover

Radikaler Radfahrer gesucht: Am Dienstagvormittag hat ein Radfahrer an der Hildesheimer Straße/ Krausenstraße ( Südstadt) eine 62-jährige Fahrradfahrerin attackiert, nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 10.40 Uhr an der Hildesheimer Straße stadtauswärts unterwegs und stoppte an einer roten Ampel an der Einmündung zur Krausenstraße. Als die Ampel Grün zeigte, wollte sie einen etwa gleichaltrigen Mann – der dort mit seinem Fahrrad ebenfalls mit dem Fahrrad auf die Grünphase gewartet hatte – überholen. Der Mann trat sie dabei. Nachdem sie den Angreifer ansprach, schlug und schubste er sie sogar. Die 62-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rowdy fuhr mit seinem Rad weiter Richtung Altenbekener Damm.

Der mutmaßliche Täter ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und graue, lockige Haare. Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511/109-3217 entgegen.

Von Petra Rückerl