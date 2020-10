Hannover

Ein 28-jähriger Radfahrer ist am frühen Mittwochmorgen am Maschsee von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes hatte der Radfahrer um 6.25 Uhr an der Ampel am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in Höhe Geibelstraße auf der Maschseeseite auf Grünlicht gewartet. Als die Ampel umschaltete, wollte er die Straße überqueren. Dabei erfasste ihn ein stadtauswärts fahrender Opel Meriva. Dessen 56-jähriger Fahrer behauptet allerdings ebenfalls, dass die Ampel für ihn Grün gezeigt habe.

Straße während der Unfallaufnahme gesperrt

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme war das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer stadtauswärts bis etwa 7.50 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Da sich die Aussagen der Beteiligten widersprechen, sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Von Andreas Krasselt