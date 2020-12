Am frühen Dienstagmorgen ist es im Stadtteil Brink-Hafen an der Kreuzung Brinker Hafen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Einfahren in die Kreuzung einen Radfahrer übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.