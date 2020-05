Hannover: Radfahrer (18) prallt gegen Auto – schwer verletzt

Hannover

In Döhren ist am Sonnabend ein Radfahrer (18) bei einem Unfall schwer verunglückt. Der 18-Jährige prallte an der Abelmannstraße gegen den Suzuki Swift einer 24-Jährigen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann gegen 13.40 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg entlang der Abelmannstraße in Richtung Wiehburgstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Ziegelstraße fuhr er zwischen den geparkten Autos hindurch, um die Straße diagonal zu überqueren.

Gleichzeitig fuhr die 24-Jährige die Abelmannstraße aus Richtung Hildesheimer Straße entlang. Dabei prallte der 18-Jährige gegen das entgegenkommende Auto.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

