Ein Fahrradparkhaus im ehemaligen Zivilschutzbunker?

Unabhängig der viel zitierten Verkehrswende in Deutschland nimmt der Radverkehr (auch) in Hannover zu. Parkplätze für Fahrräder sind aber rar, die beiden Fahrradhäuser am Hauptbahnhof etwa sind (fast) immer belegt.

Idee: Fahrräder im ehemaligen Zivilschutzbunker abstellen

Nun hat die Stadt im Bauausschuss am Mittwoch angekündigt, die Anzahl der Stellplätze rund um den Hauptbahnhof erheblich aufzustocken. Um wie viele Plätze genau, soll noch dieses Jahr dargelegt werden. Angekündigt hat Baudezernent Uwe Bodemann aber, dass das Fahrrad-Parkhaus an der Rundestraße erweitert wird, neue Abstellmöglichkeiten will sie im ehemaligen Zivilschutzbunker unter dem Ernst-August-Platz schaffen, ebenso im Bereich Rundestraße und Hamburger Allee, ebenfalls unterirdisch. „Beide unterirdischen Standorte sind aber nicht ganz ohne“, so Uwe Bodemann. Beide Standorte – es könnten Tausende Plätze geschaffen werden – hatte die Stadt schon im Stadtbezirksrat Mitte vorgestellt – auf Anfrage der CDU -Fraktion dort.

CDU mahnt fehlende Umsetzung eines Handlungskonzeptes an

Im Bauausschuss war es ebenfalls die CDU, die die Stadtverwaltung per Antrag bat, sich Gedanken zu machen über zusätzliche Stellplätze. „In der Stadt ist es keine schöne Sache, sein Fahrrad abzustellen“, sagte Georgia Jeschke. Sie mahnte außerdem die fehlende Umsetzung des Handlungskonzeptes durch die Stadt an wie es die Ampelgruppe bereits 2017 gefordert hätten. Beispielsweise könne auch Hannover ein voll automatisiertes Fahrradparkhaus erhalten wie demnächst die Stadt Wunstorf.

Region Hannover setzt ebenfalls auf mehr Abstellplätze im Umland

Die Region Hannover plant darüber hinaus weitere moderne und sichere Abstellplätze, damit mehr Pendler mit Rad sowie Busse und Bahnen zur Arbeit fahren.Mit Blick auf die OB-Stichwahl am Sonntag bemerkte unter anderem Wilfried Engelke (FPD): „Vielleicht haben wir nach Sonntag in Hannover künftig viele Radabstellplätze und brauchen keine neue Fahrradparkhäuser.“

