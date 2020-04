Rabbiner Wolff verstirbt an Covid-19-Virus

HANNOVER

Der jüdische Rabbiner Benjamin Wolff aus Hannover ist am Sonnabend an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) gestorben. Der 43-jährige war Ansprechpartner für das Judentum in der Landeshauptstadt, teilte die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland am Sonntag mit. Er hinterlässt seine Frau Shterna und acht Kinder.

Benjamin Wolff kam vor einigen Wochen mit Atembeschwerden ins Krankenhaus, dann wurde er in die MHH verlegt und künstlich beatmet. Infolge der Covid-19-Erkrankung starb er dort am Sonnabend. Der Rabbiner, der der weltweiten religiösen Chabad-Bewegung angehörte, kam 2005 aus Israel nach Hannover und baute in Kleefeld das Jüdische Bildungszentrum Chabad Lubawitsch auf. Wolff war zudem langjähriges Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz in Deutschland.

Beisetzung auf dem jüdischen Friedhof in Bothfeld

Michael Fürst, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, sagte am Sonntag, Benjamin Wolff sei ein junger, aufstrebender Rabbiner gewesen, der sich einen guten Namen erworben habe. „Für die jüdische Gemeinde ist sein Tod ein schmerzlicher Verlust“, so Fürst. Persönlich habe er den Rabbiner als reellen Gesprächspartner kennengelernt, der gute Ideen hatte. Die Beisetzung von Rabbiner Wolff im kleinen Kreis auf dem jüdischen Friedhof in Bothfeld soll bereits am Sonntagabend angesetzt sein.

Von Andreas Voigt