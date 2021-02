Hannover: Querdenker-Demo mit 1000 Teilnehmern am Sonntag

Hannover

Die sogenannten „Querdenker“ haben für Sonntag erneut eine Protestveranstaltung in Hannover geplant. Von 16 bis 19.30 Uhr wollen sie sich unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Demokratie anstatt kulturelle Spaltung der Gesellschaft“ auf dem Opernplatz treffen. Angemeldet worden sei die Veranstaltung von einer Privatperson, so Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Nach Medieninformationen soll auch der mittlerweile suspendierte Polizist Michael F. auf der Rednerliste stehen, der zuerst Anfang August auf einer Querdenker-Demo in Dortmund aufgefallen war.

Angemeldet wurden 1000 Teilnehmer. „Wir werden wie immer bei Großdemonstrationen mit entsprechend vielen Kräften vor Ort sein“, so Schmieder. Auch Beamte der Bereitschaftspolizei wären im Einsatz, auch um die Beachtung der Hygieneregeln zu kontrollieren. Eine Gegendemonstration wurde ebenfalls angemeldet, allerdings nur mit 30 Teilnehmern, die sich von 16 bis 18 Uhr am Kröpcke versammeln wollen.

Gewerkschaft appelliert an die Vernunft

Nachdem sich zumindest in anderen Städten Verstöße gegen Auflagen und sogar tätliche Angriffe gegen Polizisten gehäuft haben, appelliert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein aller Teilnehmer. „Angesichts der angekündigten 1000 Teilnehmer ist es zwingend erforderlich, dass sich alle Beteiligten der Veranstaltung und möglicher Gegendemonstrationen an die geltenden Auflagen halten“, so GdP-Landeschef Dietmar Schilff. Die Situation sei besonders brisant, da die Infektionszahlen weiterhin hoch seien und die vermutlich wesentlich ansteckendere Virusmutation auch in der Region bereits nachgewiesen worden sei.

„Die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen schützen die Veranstaltung, kontrollieren die Maßnahmen zum Infektionsschutz und sorgen für die Sicherheit der Bevölkerung. Dabei darf ihre eigene Unversehrtheit aber nicht vernachlässigt werden“, so Schilff

Bereits eine Woche später, am Sonntag, dem 14. Februar, will eine Gruppe namens „Demokratische Gewerkschaft“, die ebenfalls den „Querdenkern“ zugerechnet wird, von 14 bis 17 Uhr auf dem Schützenplatz demonstrieren. Zu dieser Versammlung wurden 500 Teilnehmer angemeldet.

Von Andreas Krasselt