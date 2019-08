Hannover

Das ging schnell: Erst Anfang Juni hat der städtische Gleichstellungsausschuss für ein queeres Jugendzentrum in Hannover gestimmt. Bereits am Sonntag – nur knapp acht Wochen danach – wurde es offiziell eröffnet. Nach Angaben des Trägers Andersraum ist es das erste Zentrum dieser Art in Niedersachsen.

Ab sofort finden Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 27 Jahren, die lesbisch, schwul, bi-, trans-, oder intersexuell sind, in der Königsworther Straße 13 in der Calenberger Neustadt einen Ort, in dem sie sich austauschen können. „Viele von ihnen werden diskriminiert“, sagt Projektleiter Yascha Hieronimus (28). Es sei, wichtig ihnen Sicherheit und einen Schutzraum zu geben. „Hier müssen sie sich nicht erklären und können so sein, wie sie sind.“

Regelmäßige Treffen zum gemeinsamen Austausch

Neben Hausaufgabenplätzen gibt es in dem „Queerunity“ – in dessen Räumen sich zuvor ein Fahrradgeschäft befand – auch ein Jugendcafé. Außerdem treffen sich vier Gruppen (die „Young Friends“ für transsexuelle Jugendliche von 14 bis 27 Jahren, die „Mixed Pickles“ für queere Jugendliche zwischen 16 und 27, eine offene Gruppe für queere Jugendliche sowie eine Gruppe für transsexuelle Kinder bis 14 Jahre) regelmäßig zum gemeinsamen Austausch. Schon bald sollen eine Sofaecke, ein Außenbereich im Hinterhof und eine große Küche für Kochgruppen hinzukommen. Wie viele Jugendliche das neue Angebot nutzen werden, sei schwer zu sagen, so Hieronimus. „In den jeweiligen Whats-App-Gruppen sind jeweils um die 80 Jugendliche, zu den Treffen kommen zwischen 25 und 30“, sagt er.

Zur Galerie Eröffnung des queeren Jugendzetrums in der Königsworther Straße. Nach Angaben des Trägers Andersraum e.V. ist es das erster seiner Art in Niedersachsen.

Mira ist eine der Besucherinnen, für sie ist das Zentrum ein „sicherer Treffpunkt für Jugendliche, die sich dem queeren Spektrum zugeordnet haben.“ Das verdeutliche auch das Logo: Ein buntes Haus in einer großen Stadt, die von einem Regenbogen – dem Zeichen für Vielfalt von Lebensformen – umgeben ist.

Zahlreiche Ehrenamtliche gestalteten die Räume

Die Einrichtung wurde größtenteils von Ikea Deutschland gesponsert. Die Stadt Hannover unterstützt das Zentrum mit 50.000 Euro pro Jahr. Gestaltet wurden die Räume von den Jugendlichen sowie zahlreichen Ehrenamtlichen.

Geöffnet ist das Jugendcafé viermal in der Woche (Montag bis Mittwoch und am Freitag) in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Zudem haben die Gruppenleiter einen Schlüssel, so dass ein Zugang auch außerhalb dieser Zeiten möglich sei, erklärt Hieronimus.

Kirche schafft offenen Jugendtreff

Seit Mittwoch gibt es zudem einen offenen Jugendtreff für queere Jugendliche in Laatzen, der vom Kirchenkreis Laatzen/Springe ins Leben gerufen wurde. „Wir wollen damit als Kirche Kante zeigen“, sagt Regionaldiakon Gunnar Ahlborn, der sich das Zentrum in Hannover mit großem Interesse anschaut und auf eine gute Zusammenarbeit hofft.

Das sagen die Politiker

Zu der Eröffnung mit Straßenfest kamen auch zahlreiche Politiker. SPD-Ratsfrau Maxi Carl sagte: „Die Stadt Hannover lebt seither das Motto 'Vielfalt ist unsere Stärke'. Es war an der Zeit, dass es so ein Zentrum gibt.“

Auch Julian Klippert (von der Satirepartei Die Partei) betonte: „Wir sind ganz klar gegen Rassismus und Alltagsdiskriminierung.“ Er lobte vor allem, dass die Jugendlichen das Zentrum so zügig auf die Beine gestellt hatten.

CDU-Ratsherr Jesse Jeng meint bei der Eröffnung: „Es wurde Zeit, dass es einen Schutzraum für queere Jugendliche gibt. Das ist eine tolle Sache für Hannover.“ Adam Wolf von den Piraten spricht gar von einem „unglaublichen, historischen Ereignis“. Er sagt aber auch: „Ein queeres Jugendzentrum in Hannover reicht hinten und vorne nicht.“

So sieht das auch Belit Onay, OB-Kandidat der Grünen: „Solche Einrichtungen hätte es viel früher geben müssen.“ Dennoch lobt er das Zentrum „als einen wichtigen Schritt.“

Grigorios Aggelidis von der FDP-Bundestagsfraktion freut sich über „dieses Signal in seiner Heimatstadt.“ Er bezeichnet das Zentrum als einen Leuchtturm und betont: „Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden.“ Auch eine Sprecherin der Linken lobt das Zentrum als „wichtigen Schritt für alle Jugendlichen.“

Von Cecelia Spohn