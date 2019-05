Hannover

Die Polizei hat am späten Mittwochabend drei Männer (25, 29, 29) und eine Frau (22) festgenommen, die offenbar ziemlich wahllos Wahlplakate in der Georgstraße (Mitte) heruntergerissen und beschädigt haben. Einer der 29-Jährigen verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Zeugen alarmieren die Polizei

Zwei Zeugen hatten die Polizei gegen 22.15 verständigt, nachdem sie beobachtet hatte, wie das Quartett mit einem Bauzaunelement bewaffnet über den Kröpcke ging und diverse Wahlplakate abriss. Dabei nutzten sie den Bauzaun als Leiter, mit der sie an Laternen hochkletterten. Insgesamt zerstörten sie 16 Plakate, achtmal von „Die Rechte“, sechsmal von der AfD und zweimal von der SPD.

Auch noch Beamtenbeleidigung

Als die alarmierten Beamten eintrafen, fanden sie einen der Täter am Boden liegen. Er war offenbar von der improvisierten Leiter gefallen. Was wohl auch daran lag, dass er stark betrunken war. Außerdem fanden die Polizisten bei ihm Marihuana. Da er die Beamten zusätzlich beleidigte, wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eben Beamtenbeleidigung eingeleitet.

Auch der 25-jährige Komplize muss sich wegen Marihuanabesitzes verantworten. Die beiden Übrigen nur wegen Sachbeschädigung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurden alle Tatverdächtigen aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Von Andreas Krasselt