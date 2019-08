HANNOVER

Alles Übel kommt von den Männern: Das mag sich Zaneta F. (31) am Mittwoch im Amtsgericht gedacht haben. Zu Beginn des Prozesses weinte sie aus Angst vor der Strafe. Am Ende flossen vor Erleichterung die Tränen. Sie wurde wegen Diebstahls zu eineinhalb Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Sie hatte am 31. Mai in einem Brautmodengeschäft 30.000 Euro und Schmuck im Wert von 15.000 Euro gestohlen. Sie hatte dort als Putzfrau gearbeitet.

„Sie wurde von ihrem Freund zu dem Diebstahl gedrängt“, erklärte Anwalt Philipp Kaiser. Als Entschuldigung für die Tat sollte das allerdings nicht gelten. Die Angeklagte lebte in einer On-Off-Beziehung mit dem Mann. Sie verdiente das Geld, er gab es aus. Deshalb hatte sie schon ihre Wohnung verloren.

Angeklagte wollte das Geld zurückbringen

Im Frühjahr 2019 lebte sie mit dem Mann in einer Gartenkolonie. Und so kam es dann, dass sie die Geldkassette mit Geld und Schmuck aus dem Innenstadt-Geschäft entwendete. Doch nach der Tat habe sie das schlechte Gewissen geplagt. „Sie wollte das Geld zurückbringen“, so Kaiser. Doch ihr Freund schob dem einen Riegel vor.

Als die Chefin (43) den Diebstahl bemerkte, rief sie die Angeklagte an. „Sie kam mit großer Verzögerung ins Geschäft“, sagte die Zeugin. Dort habe Zaneta F. den Diebstahl gestanden. Sie habe erzählt, dass ihr Freund sie gezwungen habe zu stehlen. Doch da habe die Angeklagte wohl ein wenig übertrieben. Denn die Version, dass der Mann die Angeklagte vor dem Geschäft bedroht habe, erschien der Chefin wenig schlüssig.

Vertrauensstellung ausgenutzt

Die Angeklagte nahm die vermeintliche Bedrohung später zurück. Ebenso, dass sie drogensüchtig sei. Das hatte sie bei der Polizei behauptet. In der Gartenkolonie gab sie ihrer Chefin den Schmuck zurück. Mann und Geld waren aber verschwunden. Die Angeklagte nannte den Namen ihres Ex-Freundes im Gericht. Doch der Mann ist untergetaucht.

Richterin Tina-Angela Lindner bewertete die Vertrauensstellung und den hohen Schaden als strafverschärfend. Da F. nicht vorbestraft ist, blieb es bei einer Bewährungsstrafe. Die Angeklagte verließ nach drei Monaten U-Haft als freie Frau das Gericht. Vorerst kommt sie bei einer Freundin unter. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel