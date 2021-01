Hannover: Publikum äußert Unmut nach Freispruch im Einbruchsverfahren

Hannover

Der Angeklagte hatte die Gelegenheit und das Motiv, in die Wohnung seiner Ex einzubrechen. Das räumte selbst Schöffenrichter Ingo Augenreich im Urteil ein. Dennoch sprach er Torsten Meyer (45, Name geändert) am Donnerstag im Amtsgericht frei. Nach dem Ende gab es im Publikum Unmutsäußerungen der Zuschauer über das Urteil.

Dieser Einbruch hatte etwas Besonderes. Dem Opfer (50) wurden am 23. August 2019 rund 7500 Euro gestohlen. Dieses Geld hatte sie als Entschädigung für einen Mordversuch, der 2017 an ihr verübt wurde, gerade erhalten. Der Dieb war durch genau dasselbe Fenster wie der Gewaltverbrecher in die Wohnung in der Nordstadt eingebrochen. „Dieses Verfahren nimmt meine Mandantin sehr mit“, erklärte Opferanwältin Anne Deneke.

Wieder stand ein Ex-Freund des Opfers vor Gericht

Mit Torsten Meyer stand wieder ein Ex-Freund wegen eines Verbrechens gegen die 50-Jährige vor Gericht. Sie hatte ihn während des Prozesses wegen versuchten Mordes kennengelernt. Nun ist die Indizienlast nahezu erdrückend. Zur Tatzeit wurde sein auffälliges Auto in der Nähe des Einbruchsortes gesehen. Der Angeklagte wusste, dass seine Ex nicht zu Hause war. Das hatte eine Zeugin (46) am Donnerstag erzählt. Sein Handy war zur Tatzeit in Tatortnähe eingeloggt.

Die Wohnung war gezielt nach dem Geld durchstöbert worden. Die versteckte Kamera war ausgestellt eventuell sogar gelöscht worden. Torsten Meyer hatte die Kamera aufgestellt und kannte das Code-Wort. Sein Anwalt, Dogukan Isik, meinte über seinen Mandanten: „Er hat sie gestalkt, weil er sie geliebt hat.“ Nach dem Beziehungsende wollte er mit der Frau reden, nicht bei ihr einbrechen.

Dieser Fall kommt vor das Landgericht

Zur gezielten Suche nach dem Geld im Schlafzimmer meinte der Richter in seiner Urteilsbegründung: „Die Tür war abgeschlossen. Na klar, geht da jeder Einbrecher rein.“ Er machte „entwicklungsbiologische Gründe“ dafür aus, dass man am Schlafplatz seine Kostbarkeiten aufbewahre. Zur Video-Kamera: „Auch ein anderer Einbrecher kann die Kamera entdeckt und den Stecker gezogen haben.“ Sicher war der Angeklagte am Abend des 23. August 2019 vor Ort. Das sei aber kein Beweis, dass er auch eingebrochen sei.

Für die Staatsanwältin ist der Fall klar. Sie forderte ein Jahr und drei Monate Bewährungsstrafe für den Angeklagten. Opfer-Anwältin Deneke: „Ich habe selten einen Fall gesehen, in dem die Indizien so erdrückend sind.“ Da sie den Freispruch schon ahnte, kündigte sie im Plädoyer die Berufung vor dem Landgericht an.

Von Thomas Nagel