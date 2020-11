Hannover

Ein 43 Jahre alter Mann steht im Verdacht, für eine Reihe von Containerbränden im Stadtteil Groß-Buchholz verantwortlich zu sein. Geschnappt wurde er am Montag nach einem Brand von drei Kunststoffmüll-Containern an der Karl-Wiechert-Allee. In der Nähe des Tatortes hatte die Polizei den 43-Jährigen zunächst überprüft, und während der Passkontrolle griff er die Beamten dann an und rannte weg. Nach kurzer Flucht wurde er aber geschnappt. Da der Mann psychische Auffälligkeiten aufweise, sei er am Dienstag in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Polizei und Feuerwehr waren am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr zum Pkw-Brand in einer Tiefgarage an der Karl-Wiechert-Allee gerufen worden. Am Auto, einem BMW, stellten sie aber nur leichte Brandschäden am rechten Hinterreifen und im Radkasten fest. Ermittlungen ergaben dann, dass es in der Nähe der Tiefgarage in den vergangenen 24 Stunden zu mehreren Bränden an verschiedenen Containern gekommen war. Der 43 Jahre alter Mann steht laut Polizei unter dringendem Tatverdacht, diese Brände gelegt zu haben.

Gesamtschaden liegt bei etwa 40.000 Euro

Am Sonntag hatte gegen 23.55 Uhr zunächst ein Papier-Container an der Carl-Neuberg-Straße gebrannt, am Montag wurde die Feuerwehr dann nicht nur zum Pkw-Brand, sondern einige Stunden später auch zu einem Brand von drei Kunststoffmüll-Containern an der Karl-Wiechert-Allee gerufen. Die Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört, so die Polizei weiter. Auch ein Toilettenhäuschen sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

In der Nähe fiel den Beamten ein Mann auf, dessen Personalien sie zunächst überprüften. Während dieser Überprüfung bedrohte der 43-Jährige die Polizisten plötzlich mit einem Gegenstand aus Metall, und er sei der Aufforderung der Beamten nicht nachgekommen, den Gegenstand fallen zu lassen. Die Beamten hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Dann flüchtete der Mann in Richtung der Karl-Wiechert-Allee. Dort konnten die Beamten ihn aber vorläufig festnehmen.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 43-Jährigen aus Hannover. Gegen ihn ist jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer in mehreren Fällen eingeleitet worden.

