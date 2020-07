Hannover

Die Polizei sucht nach dem 29-jährigen Neil K. Der unter verschiedenen psychischen Erkrankungen leidende junge Mann ist seit Mittwoch verschwunden. Er ist mir einem Messer bewaffnet. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich oder auch andere gefährden könnte.

Zuletzt wurde Neil K. am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in der Querstraße in Döhren gesehen. Da die bisherigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben sind, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe. Durch die Veröffentlichung von zwei Fotos des Vermissten hoffen sie auf Hinweise.

Zuletzt wurde Neil K. am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in der Querstraße in Döhren gesehen. Quelle: Polizei

Neil K. ist schlank und etwa 1,75 Meter groß. Er hat schwarzes kurzes Haar und braungebrannte Haut. Er trug bei seiner Flucht ein weißes T-Shirt, eine grüne Hose und einen grünen Rucksack.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511/109 32 17 oder direkt unter dem Notruf der Polizei 110 zu melden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich Neil K. selbst zu nähern.

Von Andreas Krasselt