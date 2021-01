Hannover: Psychiater gibt unwahre eidesstattliche Erklärung ab

Hannover

Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung, um den Beruf des Psychiaters ausüben zu können. Doch kann man diesem Psychiater aus Hannover noch vertrauen? Der Akademiker hat jetzt einen Strafbefehl in Höhe von 5000 Euro (50 Tagessätze) akzeptiert. Er hatte vor dem Landgericht Hannover eine unwahre eidestattliche Erklärung abgegeben.

In den vergangenen Jahren hatte der Psychiater immer wieder Staatsanwaltschaft und Amtsgericht beschäftigt. Verleumdung, Beleidigung, Körperverletzung lauteten einige der Vorwürfe. Im Juni 2019 berichtete die NP über den streitbaren Geist. Er sollte einen Nachbarn verleumdet haben. Gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 5000 Euro wurde das Verfahren eingestellt – wieder einmal.

Im Kampf um freien Parkplatz Nachbar über den Fuß gefahren

Gegen die Berichterstattung „Wenn ein Psychiater die Nerven verliert“ ging der Akademiker vor. Obwohl in dem Bericht kein Namensbestandteil auftauchte, sei er identifizierbar, meinte der Kläger. Das Landgericht gab ihm in diesem Punkt recht. Anhand der Angaben in dem Text sei der Angeklagte im Internet auffindbar, entschieden die Richter. Die angefochtenen Tatsachenbehauptungen (zum Beispiel: „Psychiater rastet regelmäßig aus“) hielten der gerichtlichen Überprüfung stand. Der Psychiater musste 75 Prozent der Kosten des gerichtlichen Vergleichs tragen.

Eigentlich hätte damit alles beendet sein können. Doch der streitlustige Mann hatte während des Verfahrens eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Darin behauptete er: Dass es „kein Opfer von mir als Psychiater“ gebe. Die Leidtragenden seiner Wutanfälle mögen das anders sehen. Er sei auch nicht als Beschuldigter bei Gericht bekannt, sondern nur in seiner „Funktion als Sachverständigen-Gutachter“. Einschätzungssache.

Aber eine Lüge ist: „Ich bin niemandem über den Fuß gefahren.“ Am 13. Oktober 2015 hatte er genau das bei einem Nachbarn getan. Anlass war der Streit um einen freien Parkplatz. Ende Mai 2016 hatte der Psychiater das auch im Amtsgericht eingeräumt. Das war die Voraussetzung für die Einstellung des Verfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung. Der Psychiater musste 3000 Euro Geldbuße zahlen. Vielleicht sollte der Akademiker eine Weisheit des Dalai Lama beherzigen: „Wo der Verstand aufhört, beginnt die Wut. Deshalb ist Wut ein Zeichen von Schwäche.“

Von Thomas Nagel