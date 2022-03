Hannover

So etwas habe sie noch nicht gesehen, sagte die Zeugin: Bei der Prügelei zwischen Bekkhan B. und Anthony H. seien beide am Abend des 31. Mai 2021 am Weißekreuzplatz (Oststadt) über die Straße gerollt. „Wie im Film“, sagte die 25-Jährige am Montag vor dem Landgericht Hannover. Die Schlägerei endete mit einem lebensbedrohlichen Stich in H.s Oberkörper, der damals 36-Jährige musste notoperiert werden. Jetzt sitzt B. auf der Anklagebank, dem 39-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft spricht davon, B. habe mittels eines Messerstichs versucht, „einen anderen Menschen zu töten“. Laut Anklageschrift blockierte der 39-Jährige nach H.s Auffassung zu lange die öffentliche Toilette. Daraus entwickelte sich gegen 22.40 Uhr erst ein verbaler Streit und dann einer mit Fäusten. „Dabei stach B. unvermittelt zu und traf sein Gegenüber unterhalb der linken Achsel.“ H. erlitt eine „potenziell lebensbedrohliche Stichwunde“. Dadurch kollabierte seine linksseitige Lunge.

Angeklagter: „Ich wollte ihn nur erschrecken“

31. Mai 2021: Der Kriminaldauerdienst sichert nach der Messerattacke Spuren am Weißekreuzplatz. Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Bekkhan B. räumte die Schlägerei per Dolmetscher ein. Der Messerstich sei aber nicht beabsichtigt gewesen. „Ich habe noch nie in meinem Leben eine Waffe gegen einen Menschen gerichtet.“ Er wollte Kokain und Heroin nehmen, als er das erste Mal gestört wurde. Der gebürtige Kasache habe um Geduld gebeten, H. habe dem auch zugestimmt. B.: „Doch dann knallte es zwei Minuten später wieder heftig an der Tür.“ Sogar die Fensterscheibe sei gesplittert. Der Angeklagte sei von H. wüst beschimpft und aufgefordert worden, endlich herauszukommen.

Treffpunkt der Problemszene Der Weißekreuzplatz liegt in der Oststadt an der Lister Meile. Umringt ist er von Geschäften und Restaurants, bei warmem Wetter erholen sich zahlreiche Menschen auf der Grünfläche. Doch das Areal hat auch eine Schattenseite: Der nördliche Bereich ist ein beliebter Treffpunkt vor allem der Trinkerszene. Rund 50 Personen halten sich dort regelmäßig auf. „Der Platz ist weiter stark frequentiert“, sagt Sprecher Michael Bertram. Entsprechend komme es zu Einsätzen. Der städtische Ordnungsdienst intensivierte seine Streifengänge nach dem Messerangriff auf einmal pro Stunde. Die Lage ist laut Sprecher Dennis Dix aber „immer vergleichsweise ruhig“. Die Gewerbetreibenden blicken nun mit Spannung auf den Frühling und Sommer. „In den kalten Monaten ist natürlich nicht so viel los“, sagt eine Restaurant-Mitarbeiterin. In ihrer Wahrnehmung sind Klientel und Probleme zuletzt nicht größer geworden. „Aber das Jahr fängt ja auch erst an.“

Das ausgeklappte Schweizer Messer habe B. für die Drogen gebraucht, beim Verlassen der Toilette „wollte ich ihn nur erschrecken“. Doch der 36-Jährige soll draußen mit einer Eisenkette gewartet haben, wie sie auch als Hundeleine eingesetzt wird. Damit schlug H. laut B. in Richtung des 39-Jährigen. B. wurde die Jacke über den Kopf gezogen, beide Männer fielen auf die Weißekreuzstraße – genau vor den Wagen der Zeugin. „Ich habe durch Fernlicht und Dauerhupen versucht, die Situation zu beenden.“

Blutende Wunde am Oberkörper

Problemzone: Der nördliche und östliche Bereich des Weißekreuzplatzes rund um die öffentliche Toilette ist seit Jahren ein Treffpunkt der Drogen- und Trinkerszene. Quelle: Peer Hellerling

Im Gerangel muss B. sein Gegenüber getroffen haben. „Als wir aufstanden, sah er normal aus.“ Der Angeklagte habe sein Messer aufgehoben, zusammengeklappt und eingesteckt. H. wiederum soll erneut zur Kette gegriffen haben. „Erst da bemerkte ich die Wunde, und er hielt sich die linke Seite.“ Bei einer Tötungsabsicht hätte er in dem Moment erneut zustechen können. Stattdessen sei er Richtung Raschplatz davongerannt.

Ein Ersthelfer berichtete bei Gericht: „Der Verletzte hatte keinen Puls mehr und war auch kurz weggetreten.“ Der 24-jährige Zeuge spielte zur Tatzeit mit Kollegen auf der Grünfläche Fußball. H. lehnte anfangs jegliche Hilfe ab, nach der Wiederbelebung habe er sogar aggressiv in Richtung des Ersthelfers getreten. Der Zeuge will einen leichten Alkoholgeruch bemerkt haben.

Opfer muss in Polizeibegleitung erscheinen

Anthony H.s Version der Messerattacke bleibt vorerst unbekannt. Trotz richterlicher Ladung fehlte er am Montag vor Gericht, ebenso ein Begleiter. Am Dienstag sollen sie deshalb in Polizeibegleitung erscheinen. Und beide müssen für ihre unentschuldigte Abwesenheit je 150 Euro zahlen – oder ersatzweise drei Tage in Haft.